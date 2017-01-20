Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение

Тагильчанка Валентина В. просит помочь опознать неизвестную женщину, укравшую у неё в среду, 18 января, забытую в ТРЦ «КИТ» сумку. Потерпевшая находится в положении, регулярно посещает врачей, но теперь вынуждена восстанавливать гигантский пакет документов: паспорт, медицинский полис и т.д.

«Мы приехали в торговый центр с мужем около трёх часов дня, прошлись по магазинам одежды, после чего пошли за продуктами в “Мегамарт”. Мою сумку нёс муж, а потом положил её вместе с пакетами с продуктами в тележку. На выходе из ТРЦ мне стало плохо, я вышла на улицу, муж схватил пакеты и побежал за мной. Сумку он забыл в тележке», – рассказывает Валентина.

Пропажу супружеская пара обнаружила только дома (они живут в соседнем квартале), но уже через 10 минут муж Валентины вернулся в «КИТ».

«Сумки уже не было. Муж обратился к охране, на видеозаписи видно, как тележку с сумкой забирает приличная с виду женщина 50-55 лет. Видно, что она заглянула в сумку, после чего решила взять её – прямо сверху у меня лежали деньги, около 15 тысяч рублей. Но была и справка о том, что я наблюдаюсь в перинатальном центре. Видно, её это не смутило. В понедельник мне надо ехать к врачу в Екатеринбург, но в сумке у меня были почти все документы. Мы посмотрели по камерам “Сетей Тагила”, женщина уехала от “КИТа” на маршрутке», – добавляет потерпевшая.

Помимо денег и документов, в сумке находились подарочные сертификаты на большие суммы в парфюмерные, детские и другие магазины, которые Валентина не успела использовать. В отделении полиции № 20, куда супружеская пара обратилась с заявлением, сказали, что можно попробовать найти воровку, когда она будет их тратить, но лучше найти её знакомых через СМИ.

«Лица её, конечно, не видно, но одета она достаточно броско: в шубе, белых сапогах и белой меховой шапке, с красной сумкой. Думаю, таких не много. Возможно, её узнают друзья, соседи или коллеги. Может быть, она сама увидит публикацию. Я хочу вернуть хотя бы документы, я в положении и не смогу сейчас их восстанавливать», – говорит Валентина.

За достоверную информацию, которая позволит идентифицировать укравшую сумку женщину, или за возврат документов потерпевшая готова выплатить вознаграждение и обеспечить анонимность. Связаться с супругом потерпевшей можно по телефону: +79226071328.

Агентство новостей «Между строк»