Нефтяники попросили правительство удвоить субсидию для сохранения уровня цен на бензин

Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, со ссылкой на трёх федеральных чиновников пишет РБК. Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре, уточняет источник РБК, близкий к администрации президента.

Напомним, правительство разработало механизм демпфирующей надбавки в рамках завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли, чтобы избежать резкого роста цен на топливо. Ранее, весной этого года, из-за роста цен на нефть и слабого рубля резко выросли экспортные цены на бензин и дизельное топливо. Внутренние цены на топливо в России привязаны к экспортным, поэтому рост мировых цен на топливо спровоцировал повышение цен и на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, со следующего года правительство решило компенсировать нефтяникам из бюджета часть экспортной премии: в 2019 году — 60%, в последующие годы — половину.

Премия рассчитывается как разница экспортной и условной ежегодно индексируемой оптовой цены на внутреннем рынке — 56 тысяч рублей за тонну бензина и 50 тысяч рублей за тонну дизеля.

По предварительным данным, в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей, отмечает источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, оговариваясь, что сумма зависит от цены на нефть и курса рубля.

Однако нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки, они хотят компенсировать за счёт бюджета 100% экспортной премии, говорят два источника, близких к разным федеральным министерствам. Речь идёт о примерно 200 млрд рублей в 2019 году, уточняет один из них. Другой вариант — снизить условную цену так, чтобы выросла премия, от которой считается компенсация. Такая же позиция у Минэнерго: размер надбавки нужно увеличить, говорит собеседник РБК, близкий к правительству.