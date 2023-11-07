Неэффективное использование бюджетных средств и несоблюдение графиков перевозок. Счётная палата Нижнего Тагила проверила выполнение муниципальных контрактов на пассажирские перевозки

Счётная палата Нижнего Тагила проверила выполнение муниципальных контрактов на пассажирские перевозки в 2022 году. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района и полицию. Всего было найдено шесть нарушений.

Сегодня городские маршруты обслуживают три частные фирмы: ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС». Контракты с ними заключены до 30 июня 2028 года. Счётная палата проверяла, как работу подрядчиков контролирует МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Проверяющие обнаружили ненадлежащее исполнение компаниями условий муниципальных контрактов. Так, по оценке Счётной палаты, перевозчики не соблюдают расписание, на остановках отсутствует график движения транспорта. В целом подрядчики не выполняют работу в должном объёме.

Также мартшрутчики нарушили порядок ежемесячного уведомления о жалобах на качество транспортного обслуживания и принятых мерах. Помимо прочего, не соблюдаются сроки составления и направления заказчику акта наличия транспортных средств, не всегда обеспечивается сохранность путевых листов.

Отдельные нарушения касаются штрафов. Выяснилось, что перевозчикам не всегда предъявляют штрафы за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. В частности, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» длительное время не принимает мер для взыскания уже выписанного штрафа в размере 15 тысяч рублей. В результатах проверки указано нарушение ООО «Техноком». По данным проверки, подрядчик не предоставил информацию о пробеге транспортных средств за период с марта по декабрь 2022 года.

Помимо прочих нарушений, было выявлено неэффективное использование бюджетных средств более чем на 1 млн рублей на создание и внедрение системы управления маршрутами общественного транспорта, мониторинга перемещения общественного транспорта, а также при выполнении в 2022 году учёта транспортной работы перевозчиками.

По итогам проверки Счётная палата внесла представление МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Напомним, что в Нижнем Тагиле хотят возродить муниципальное автотранспортное предприятие. Чтобы создать МУП, по мнению чиновников, необходимо не только восстановить собственный автопарк, но и оборудовать площадку, где его будут обслуживать и оставлять на хранение. Также необходимо будет нанять штат специалистов, которые будут обслуживать и проверять транспорт перед выходом на линию, при этом власти уже не раз заявляли о нехватке водителей в городе.