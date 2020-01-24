Неадекватный полуголый мужчина пытался проникнуть в детский сад в Екатеринбурге

Неадекватный полуголый мужчина днём 24 января попытался проникнуть на территорию детского сада № 253, расположенного в Октябрьском районе Екатеринбурга. По данному факту СК возбудил уголовное дело за «иные действия сексуального характера в отношении малолетних».

Как рассказали Znak.com очевидцы, из одежды на мужчине было только нижнее белье. На территории детского сада он оказался, перебравшись через забор.

«Как только сотрудники детского сада увидели, что через забор учреждения перелазит мужчина, охранник тут же нажал тревожную кнопку. После чего прибыла группа быстрого реагирования ЧОПа, работающего с образовательным учреждением, и сразу задержала мужчину», — рассказали в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.

На место происшествия также выезжал наряд ППС, а также медики скорой помощи, которые в итоге и забрали мужчину.

«Задержанный находился в неадекватном состоянии. По имеющейся информации, его направили в медицинское учреждение с психиатрическим уклоном», — сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность задержанного, а также мотивы его поступка.