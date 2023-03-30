Неадекватный пациент. В Нижнем Тагиле на площади Славы мужчина, к которому приехала скорая, устроил дебош

В Нижнем Тагиле на площади Славы 35-летний мужчина устроил дебош в карете скорой помощи. Инцидент произошёл в ночь на 30 марта, рассказали АН «Между строк в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Скорая приехала по вызову, чтобы оказать помощь мужчине, которому стало плохо. Но после того, как медики попытались ему помочь, пациент неожиданно начал хулиганить и вести себя агрессивно.

До приезда на место сотрудников полиции, которые смогли его усмирить, неадекватный пациент успел разбить окно в машине скорой помощи. Пересев из скорой в полицейский автомобиль, он отправился в участок, где был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Был ли мужчина в момент совершения правонарушения пьян, не уточняется.