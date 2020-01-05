Не только ледовый городок: как тагильчане украсили дворы и подъезды к Новому году (ФОТО)

Под Новый год каждый старается принести в свой дом праздник: развешивает вдоль стен гирлянды и мишуру, рисует на окнах снеговиков и ставит главный символ торжества — ёлку. Но среди жителей Нижнего Тагила есть и те, кто хочет поделиться праздничным настроением с окружающими, украшая не только квартиру, но и свой двор. Редакция «Между строк» собрала самые яркие городские ёлки и дворы в одном тексте.

Так, жильцы дома № 85 по Уральскому проспекту уже четвёртый год подряд наряжают ёлку во дворе подручными средствами, создают тематические фигуры изо льда и украшают подъезды самодельными новогодними венками.

Как рассказал местный житель Иван Подмазов, ёлку нарядили коробками из «Фикс прайса», а чтобы создать домашнюю атмосферу, купили старый камин на «Авито» и украсили его вязаными мышками. На козырьках подъездов развешали коньки и прикрепили хоккейные клюшки.

«Мы когда только начинали украшать двор, то решили немного выставить и посмотреть, будут ли портить красоту вандалы. Но всё осталось на своих местах, а из соседних домов стали приходить родители с детьми. Так с каждым годом стали придумывать всё больше и больше. На этот раз сделали ещё часы из одной половины кабельной катушки, а из второй — стол с подарками возле трона изо льда. Ещё у нас появилась ледяная чаша. Детей теперь домой не завести», — говорит Иван.

Как отмечают другие жители, такой городок у себя во дворе может сделать каждый, главное — желание и сплочённый коллектив. Именно поэтому дом № 85 на Уральском проспект уже несколько лет подряд становится лучшим в зимнем городском конкурсе «Лучший двор, дом, подъезд».

У дома № 22 на улице Газетной стоит хоть и небольшая ёлочка, но окружена она мультяшными и сказочными персонажами. Здесь поселились Маша и Медведь, символ года крыса, выглядывающая из башмачка, и неизменные Дед Мороз и Снегурочка.

Местные активисты слепили фигуры из снега и пригласили художников разрисовать деревянные статуэтки.

Жители домов № 20, 22, 24 и 26 по улице Ермака тоже креативно подошли к оформлению своего двора. В центре стоит большая ёлка, которую украсили детскими самодельными игрушками. А вокруг разместились мультяшный ёжик и осьминог, снежная мышь и большой кусок сыра. Так местные жители привлекают удачу к своему двору в новом 2020 году.

В ТОС «Пограничный» решили не отставать от городских трендов и украсили парковую зону ёлкой с разноцветными шарами. Здесь уже прошло торжественное открытие с уличными играми, но зелёная красавица будет радовать гостей как минимум до конца января.