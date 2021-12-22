Не привитых от COVID-19 студентов Нижнего Тагила будут отстранять от учёбы

В Свердловской области и Нижнем Тагиле не прошедших вакцинацию от коронавируса совершеннолетних студентов начнут отстранять от очной учёбы с 2022 года. Об этом заявил на брифинге замгубернатора области Павел Креков.

«С нового года практически все учебные заведения переходят на обычный режим работы. Но этот очный режим работы коснётся только вакцинированных студентов. Будут установлены переходные сроки. Но те студенты, кто не вакцинирован и не имеет медицинских показаний, должны быть отстранены от учёбы. Так написано в постановлении главного санитарного врача, и это совершенно правильно. Если у человека есть медицинский отвод, он будет заниматься дистанционно, потому что наличие медотвода означает серьёзную проблему со здоровьем», — отметил Креков.

По словам Павла Крекова, на данный момент в колледжах и университетах Свердловской области привито от 40 до 60% студентов. Затрудняет процесс вакцинации учащихся то, что многие учебные заведения находятся на дистанте.

Напомним, обязательную вакцинацию для свердловских студентов ввели на прошлой неделе. Помимо них, от ковида обязаны привиться уральцы старше 60 лет, а также сотрудники больниц, школ, госучреждений, общепита, фитнес-клубов и многих других сфер.