В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов 

17.12.2021 16:31
В Свердловской области студентов вузов и ссузов обяжут вакцинироваться от коронавируса. Это коснётся всех молодых людей старше 18 лет. Соответствующий указ сегодня, 17 декабря, подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Согласно документу, первую прививку студенты должны поставить не позднее 1 февраля 2022 года, вторую — до 1 марта. Согласно постановлению, меры не будут распространяться на молодых людей, имеющих медицинский отвод и переболевших в течение последних шести месяцев.
По информации образовательных организаций высшего образования, на 16 декабря в Свердловской области вакцинировано 37 159 студентов, что составляет 45,3%.
- С 1 октября в Свердловской области действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В первую очередь она коснулась работников сфер образования, услуг и чиновников. Позже список дополнили работники сфер здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропортов), музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.
- С 30 октября 2021 года в Свердловской области во всех кинотетрах и торговых центрах ввели вход по QR-кодам. Позже власти региона внесли изменения в указ о введении QR-кодов. Теперь несовершеннолетние смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей, предъявив студенческий билет.
- С 26 ноября действует постановление об обязательной вакцинации людей в возрасте 60 лет и старше. Первый компонент вакцины пожилым свердловчанам необходимо будет поставить до 27 декабря включительно, второй — до 27 января 2022 года.