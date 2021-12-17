В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов 

В Свердловской области студентов вузов и ссузов обяжут вакцинироваться от коронавируса. Это коснётся всех молодых людей старше 18 лет. Соответствующий указ сегодня, 17 декабря, подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Согласно документу, первую прививку студенты должны поставить не позднее 1 февраля 2022 года, вторую — до 1 марта. Согласно постановлению, меры не будут распространяться на молодых людей, имеющих медицинский отвод и переболевших в течение последних шести месяцев.

По информации образовательных организаций высшего образования, на 16 декабря в Свердловской области вакцинировано 37 159 студентов, что составляет 45,3%.