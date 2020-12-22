Не поделили прибыль. В Нижнем Тагиле предприниматель донёс в прокуратуру на своего партнёра по бизнесу, работающего в полиции

Сотрудница отдела полиции № 17 получила дисциплинарное взыскание в виде объявления о неполном служебном соответствии за незаконное ведение бизнеса. Как сообщает прокуратура Дзержинского района, нарушение закона о противодействии коррупции, предпринимательской деятельности было выявлено в результате проверки. Уточняется, что женщина параллельно службе в полиции занималась розничной торговлей одеждой через интернет в различных населённых пунктах, в том числе через посредников.

«Таким образом, полицейский извлекал систематическую прибыль для личных нужд. Также установлено, что у этого сотрудника полиции в разных банках открыто 11 счетов, 6 из которых он скрыл от работодателя. По результатам проверки прокурором района в адрес начальника управления полиции города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — уточнили в ведомстве.

По информации АН «Между строк», изначально в прокуратуру обратился партнёр женщины по бизнесу. Мотивом доноса стал конфликт из-за денег между предпринимателями.