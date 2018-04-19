«Не люблю, когда нагло обманывают». Организаторы тагильской премии «Человек года» в последний момент изменили правила и оставили лидера народного голосования без главного приза

Церемония вручения премии «Человек года» по версии портала TagilCity.ru, которая прошла накануне в ДК им. Окунева, закончилась неожиданно для всех участников мероприятия. По правилам конкурса, в главной номинации «Личность года» побеждает человек, набравший наибольшее количество лайков на сайте издания. В день подсчёта лидером с 855 голосами являлся директор ООО «Медведь-Экстрим» Иван Воробьёв, но главный приз неожиданно достался двухлетнему Мише Гулину, которому тысячи тагильчан собирали деньги на операцию на ноге в США. Как объяснили организаторы премии, к 471 голосу Миши были приплюсованы 386 голосов ещё одного номинанта – директора ООО «Арт Слад» Артура Зудова, что позволило мальчику вырваться вперёд и получить звание «Личность года».

Как рассказал АН «Между строк» Артур Зудов, решение помочь таким образом Мише Гулину было принято им ещё за неделю до подведения итогов народного голосования.

«Я следил за голосованием и увидел, что Мише немного не хватает для победы. И тогда я подумал: “Что я, здоровый мужик, буду соперничать с мальчиком, у которого такая тяжёлая судьба”. Неделю назад предложил организаторам приплюсовать мои голоса к его. В TagilCity удивились моей просьбе, никакого ответа мне сразу не дали, сказали, что подумают, и я очень удивился, когда вчера они решили это сделать», - рассказал Артур Зудов.

В положении о премии ничего не сказано о возможности отдать свои голоса другим номинантам. Однако, организаторы оставляют за собой право изменять и дополнять правила проведения мероприятия на любом этапе без дополнительного уведомления.

Занявший первое место по итогам голосования Иван Воробьёв раскритиковал итоги конкурса на своей странице во «Вконтакте». При этом номинант заявил, что к подведению итогов организаторы сняли с него 12 голосов, без которых Миша Гулин не смог бы победить даже при помощи Артура Зудова.

Спорить с организаторами премии по поводу итогов Воробьёв не собирается, но заявил, что больше не будет участвовать в конкурсе TagilCity.ru.

«Я изначально надеялся на честное судейство и не люблю, когда нагло обманывают. Лично у меня был спортивный интерес в победе, азарт. Я не против того, что победил Миша, но организаторы могли бы всё сделать красиво. Меня и раньше приглашали участвовать, в этом году я согласился, но больше этого не повторится. Хотя я и очень рад, что победил в номинации HoReCa», - заявил АН «Между строк» Воробьёв.

Региональный директор сети 1st Media Invest (в которую входит портал Tagilcity.ru. — Прим. ред.) Ирина Гольмгрейн призналась, что организаторы и спонсоры пошли на нарушение правил из-за популярности истории Миши Гулина среди тагильчан.

«Мы осознанно пошли на этот шаг, хотя и опасались, что это может спровоцировать скандал. Имя Миши Гулина знает весь Нижний Тагил. Когда Артур Зудов выступил с этой идеей, то мы его поддержали, а спонсор настолько расчувствовался, что подарил ему дорогие часы. Если честно, то я вообще не уверена, что в следующем году “Человек года” будет проводиться. Нужно менять формат, искать какие-то новые идеи», - заявила Ирина Гольмгрейн.

Напомним, премия «Человек года» по версии портала TagilCity.ru прошла в Нижнем Тагиле в пятый раз. «Личностями года» становились в прошлые годы председатель правления фонда «Страна глухих» Александр Жученко, главный специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила Светлана Мусатова, основатель движения «Автоволонтеры Нижнего Тагила» Елена Южакова и cпортсмен-инструктор в спортивном клубе «Спутник» Ирина Серебреникова-Потеева.