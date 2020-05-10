«Он не должен быть квасным, затхлым и кислым». Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», что, по его мнению, национальной идеей в стране является патриотизм.

«Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм — это посвятить себя развитию страны и движению вперёд», — заявил глава государства (цитата по Znak.com).

Президент также отметил, что это не означает, «что нужно всё время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее». Путин уверен, что именно в этом кроется «залог успеха».