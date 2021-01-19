«Не более 400 человек». Из-за коронавируса «Лыжня России — 2021» в Нижнем Тагиле пройдёт без массового забега

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2021» пройдёт на спорткомплексе «Аист» в Нижнем Тагиле 13 февраля. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования состоятся в ограниченном режиме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, мероприятие пройдёт без традиционного массового забега. Сами старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. А общее количество участников не должно превышать 400 человек.

Он также отметил, что с аналогичными требованиями забеги будут проведены и в других муниципалитетах. Соответствующие предписания направлены главам муниципалитетов.

Отмечается, что в прошлом году в «Лыжне России» и привязанных к ней забегах на Среднем Урале приняли участие более полумиллиона человек. На главной площадке старта на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле пробежали 17 тысяч человек.