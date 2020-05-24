Названы регионы России, прошедшие пик пандемии коронавируса

Москва и Московская область уже прошли пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, пик наступил раньше ожидаемых сроков, а точнее, на последней неделе мая, так как вырос процент бессимптомных носителей вируса. Сейчас идёт спад темпа заболеваемости.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой — были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях», — пояснил Агаси Тавадян.

В остальных регионах России пик, по мнению эксперта, должен наступить в ближайшие одну-две недели. До конца лета показатель заболеваемости начнёт снижаться. В то же время учёный отметил, что введённый ранее карантин покажет свою эффективность только в том случае, если его будут соблюдать более 70% населения. Агаси Тавадян не исключил возникновения второй волны пандемии коронавируса.

«Я думаю, не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — предупредил эксперт.

Напомним, в России за сутки выявлено 8599 заболевших новой коронавирусной инфекцией (за всё время — 344 481 случай). Зафиксировано 153 летальных исхода (за всё время — 3541). В Свердловской области зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. В числе свердловчан с подтверждённым диагнозом жители Екатеринбурга (48 человек), Арамильского городского округа, Кушвы, Первоуральска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Верхотурья, Невьянска и Краснотурьинска. В Нижнем Тагиле коронавирусом заболели уже 115 человек.