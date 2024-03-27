Названо приложение для отслеживания местоположения автобусов в Нижнем Тагиле в режиме онлайн 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своих соцсетях анонсировал приложение для отслеживания местоположения автобусов в режиме онлайн. Теперь время прибытия муниципального транспорта можно узнать через мобильное приложение «ТрансТабло». Расписание движения автобусов можно посмотреть и на сайте МУП «Тагильский трамвай» в разделе «Автобусные пассажирские перевозки».

Напомним, последние три года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». За это время на качество работы общественного транспорта поступило множество жалоб, что подтолкнуло администрацию города к созданию муниципального предприятия, которое бы обслуживало самые неприбыльные маршруты. 1 марта текущего года первые 18 муниципальных автобусов вышли на семь внутригородских маршрутов: № 7, 13, 15, 19, 46, 58, 61. Редакция АН «Между строк» решила проверить, соблюдает ли расписание новый перевозчик на трёх маршрутах (№ 7, 13, 58) в первый день работы.

С 1 апреля автобусы муниципального перевозчика выйдут ещё на пять маршрутов: № 1С, 2, 3, 44, 26. Каждый из них, кроме маршрута № 26, будет обслуживать по одному транспортному средству. На маршрут № 26 выйдет десять автобусов.