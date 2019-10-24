Найденные в грузовике в Англии 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, оказались гражданами Китая. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на ITV News.

Как стало известно, среди погибших были 38 взрослых и один подросток. В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из бельгийского портового города Зеебрюгге. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

По подозрению в убийстве уже арестован 25-летний водитель из Северной Ирландии. По двум адресам в местном графстве Арма прошли обыски.

Фура с телами 39 человек была обнаружена 23 октября в Англии на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию графства сообщило, что пассажиры замёрзли насмерть в холодильнике.