В Англии нашли грузовик из Болгарии с 39 трупами

На территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 39 человек, в том числе одного подростка. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на Sky News. Водитель транспортного средства, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, уже задержан полицией, он подозревается в убийстве.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей, которые были обнаружены в грузовике. По предварительным данным следствия, он прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией грузовик пересёк 19 октября в городе Холихед в Уэльсе. При этом не уточняется, как именно погибшие попали в транспортное средство. РБК предполагает, что речь может идти о нелегальных мигрантах, задохнувшихся во время перевозки.

Похожий трагический случай произошёл в 2015 году в Австрии. Тогда был найден грузовик с телами более 70 нелегальных мигрантов — 59 мужчин, восьми женщин и четырёх детей. В июне этого года венгерский суд приговорил организаторов перевозки к пожизненному заключению за организованную торговлю людьми и массовое убийство.