Навальный запустил независимый агрегатор новостей из соцсетей (ВИДЕО)

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о запуске независимой платформы trrrending.today — новостного агрегатора для соцсетей.

«Многие мои знакомые знают, что я уже несколько лет ношусь с этой идеей. Я мечтал о "честном агрегаторе" — там, где никто не будет мухлевать в зависимости от политических предпочтений и где есть система отсечки ботов. Ведь сделать пост/твит популярным по формальным признакам (количество ретвитов или лайков) — очень легко с помощью элементарной накрутки. Зашёл в такой честный агрегатор и за 1 минуту узнал не только "что там в твиттере", но и "что там в стране" — ведь о всём происходящем в стране пишут в твиттере», - рассказал политик.