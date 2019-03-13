Навальный проведёт новый съезд своей партии в Калужской области

Оппозиционер Алексей Навальный проведёт новый учредительный съезд своей партии «Россия будущего», пишут «Ведомости».

По данным издания, он пройдёт 28 марта в Калужской области и будет совмещён со «Штабиконом» — съездом участников региональных штабов Навального, на котором будут обсуждаться проекты «Умное голосование» и «Профсоюз Навального».

«С вероятностью 99% мы опять получим отказ [в регистрации партии] по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической — для будущих процессов в Европейском суде по правам человека», — говорит Леонид Волков.

Напомним, Алексей Навальный пытается учредить собственную партию с 2012 года и каждый раз получает отказ Министерства юстиции РФ. Политик считает, что это делается по надуманным причинам. В 2018 году Минюст уже дважды отказывал в регистрации партии Навального под названием «Россия будущего».