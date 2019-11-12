Навальный потребовал у Путина возбуждения уголовного дела против прокурора Москвы

Политик Алексей Навальный написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нём он требует провести проверку в отношении прокурора Москвы Дениса Попова и направить её материалы в СКР и ФСБ «для возбуждения уголовного дела по факту совершения Поповым преступлений коррупционной направленности».

В своём письме оппозиционный политик сообщает, что ФБК было установлено, что «в период осуществления своих полномочий Измайловского межрайонного прокурора города Москвы, первого заместителя прокурора Тульской области, прокурора Республики Хакасия, прокурора Республики Дагестан Поповым Д. Г. были допущены нарушения законодательства о противодействии коррупции, влекущие досрочное освобождение от должности».

«Путин лично назначает прокуроров. И жулика Дениса Попова тоже назначил лично сам. А я отправляю официальное письмо с требованием уволить. По закону у Путина нет другого пути. Доказательства у нас железные», — написал Навальный в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, накануне Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube новое расследование, посвящённое заграничной недвижимости прокурора Москвы Дениса Попова. В частности, в нём говорится, что что Попов через офшор и бывшую жену владеет строящимся горнолыжным курортом в Черногории и рыболовной базой под Астраханью, а также пентхаусом в Испании — в доме в Марбелье проживает его жена, сын и дочь. Кроме того, сотрудники ФБК обнаружили дачу на Рублёвке, оформленную на имя 70-летней матери прокурора. Вся найденная недвижимость не указана в декларации Попова.