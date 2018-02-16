Навальный подал заявление в Следственный комитет о краже своего телефона из вещдоков

Оппозиционер Алексей Навальный написал в Следственный комитет заявление о краже своего телефона и сим-карты сотрудниками правоохранительных органов. По словам политика, в Тверской суд были направлены материалы дела, в которых говорится, что у него «в качестве вещдока изъяли телефон и сим-карту». По факту в деле этих вещдоков не оказалось, в связи с чем суд вернул дело в полицию. Об этом Навальный написал на своём сайте.

«iPhone 7, между прочим. Дорогой. Пошли в суд, а там выяснилось потрясающее: из полиции поступили документы о моём задержании. В них указано: ”У Навального в качестве вещдока изъяты телефон и сим-карта”. Но где они — непонятно. В материалах дела нет. То есть суд мне установил факт, что мой прекрасненький iPhone 7 просто спёрли куда-то. Предполагаю, что Путину отнесли и он проводит с ним сейчас какие-то шаманские обряды. Танцует вокруг с бубном, чтобы напитаться силой и когда-нибудь всё-таки произнести мою фамилию. Поэтому подал сегодня заявление о краже. Документов нет, протокола нет, суда нет, в материалах телефона нет. Что это? Ну спёрли телефон реально», — написал Навальный на своём сайте.

Ранее политик рассказывал, что после задержания в полиции у него изъяли телефон и пообещали, что упаковку вскроет только судья. Однако на следующий день через функцию find my iPhone ему пришло уведомление о том, что телефон уже включили.

Напомним, 28 января в разных городах России прошли акции в поддержку «забастовки избирателей», объявленной Алексеем Навальным после того, как ЦИК отказался допустить его до выборов президента РФ. Во время акции в Москве оппозиционер был задержан. На него составили протокол за повторное участие в несанкционированном мероприятии, после чего отпустили под обязательство явиться в суд. Навальный считает, что его не арестовали сразу после митинга, потому что планируют сделать это позже — чтобы изолировать во время выборов главы государства 18 марта.