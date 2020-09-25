Навальный поблагодарил пилотов самолёта и врачей скорой помощи в Омске

Политик Алексей Навальный поблагодарил в Instagram пилотов самолёта и врачей скорой помощи в Омске, которые оперативно вкололи ему атропин — антидот при отравлении ядом из группы «Новичок».

По его версии, план организаторов отравления состоял в том, что политику станет плохо в самолёте и он умрёт на борту, так как медицинская помощь ему будет недоступна.

«Всё так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и чётких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т. д., а сразу чётко сказали: "Это отравление" — и зафигачили мне дозу атропина», — написал Навальный.

Он добавил, что эти действия подарили ему 15–20 часов жизни.

«Всё последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — написал политик.

Напомним, оппозиционеру стало плохо на борту самолёта по пути из Томска в Москву 20 августа. Пилоты посадили самолёт в Омске, где Навального экстренно госпитализировали, а вскоре перевезли в берлинскую клинику Charite. Через несколько минут после того, как пилоты самолёта с Навальным запросили экстренную посадку, в аэропорту объявили эвакуацию из-за анонимного звонка о минировании. В аэропорту заверили, что это не повлияло на оказание помощи Навальному.

В начале сентября немецкая Die Zeit писала, что Навального отравили новым видом «Новичка», от которого он должен был умереть в самолёте. По данным газеты, в Германии считают, что смерть наступила бы на борту, если бы не оперативные действия пилотов и врачей скорой.