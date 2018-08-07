Навальный объявил акцию протеста против пенсионной реформы в единый день голосования

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Об этом он заявил на видео, которое было размещено на его YouTube-канале. По словам политика, повышение пенсионного возраста должно стать главной темой избирательной кампании.

«Мы решили наполнить смыслом так называемый Единый день голосования», — написал Навальный в Twitter.

В рамках акции Навальный предлагает требовать отменить закон о повышении пенсионного возраста, объяснений от правительства о том, как они управляли экономикой в предыдущие годы, а также отставки всех сторонников идеи повышения пенсионного возраста. По словам политика, протест должен пройти в любом случае, даже если власть наложит запрет. Его штабы подадут заявки на проведение митингов в 46 городах. В остальных городах Алексей Навальный посоветовал «действовать самим» и пообещал юридическую поддержку.

«Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», — подчеркнул Навальный.

В Центризбиркоме усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Алексеем Навальным, может быть законной, пишет ТАСС.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении закон о постепенном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. В ряде городов России уже прошли акции против пенсионной реформы. Митинг в Нижнем Тагиле собрал не менее 500 человек и перерос в стычку с полицией.

9 сентября в России пройдут выборы 22 глав субъектов федерации, в том числе мэра Москвы, дополнительные выборы в Госдуму и местные выборы.