Навальный объяснил своё негативное отношение к Собчак с помощью видеоролика

Алексей Навальный разместил в Facebook официальное заявление, в котором ответил всем, кто критиковал его за «довольно резкое неприятие» Ксении Собчак.

«Уважаемые друзья, хотел бы сказать пару слов о вчерашних моих стихийных дебатах с Ксенией Собчак. Я увидел несколько комментариев, где меня осуждали за довольно резкое неприятие Ксении, её нынешнего политического лица и политической роли. Было сказано, что "не стоит так резко", "политик должен быть гибким", "снова оппозиция переругалась", а также "не надо переходить на личности" и "популизм" (моё любимое)», — отметил оппозиционер.

В посте Навальный опубликовал ролик, в котором Собчак говорит, что большинство россиян поддерживают Путина.

«Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чёртовой матери», — заключил Навальный.

Накануне, после завершения голосования по выборам президента России, Ксения Собчак пришла в студию «Навальный LIVE» и сказала, что хочет сделать объявление в прямом эфире — она предложила Навальному провести переговоры насчёт объединения после выборов.

Оппозиционер резко отказал ей и обвинил в лицемерии и получении денег за выборы. Дебаты Навального и Собчак длились около часа.