Навальный назвал стоимость своего лечения в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный, проходящих реабилитацию в Германии, назвал стоимость своего лечения - по его словам, клиника выставила счёт на сумму в 49,9 тысячи евро, сообщил политик в Instagram.

«Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы. Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин. Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», — написал Навальный.

Оппозиционер отметил, что «во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления».

«Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что всё пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин. Спасибо огромное этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли её принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать всё по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать», — отметил политик.

«Вот. Отчитался. А теперь попробуйте, ради интереса, спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким "бизнесом" занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может они тоже ответят?» — заключил Навальный.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, из-за чего лайнер пришлось экстренно посадить в Омске и госпитализировать политика в городскую больницу скорой помощи № 1. Тогда Мураховский, выступая перед журналистами, заявил, что состояние оппозиционера ухудшилось из-за нарушения обмена веществ, и полностью исключил возможность отравления. Также медик выступал против транспортировки Навального в Германию, вопреки желанию семьи политика.

22 августа оппозиционера перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

После того как эксперты ОЗХО подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок», власти Германии и Франции заявили, что подготовили санкции в отношении российских должностных лиц. Предложение ввести санкции из-за отравления Навального также поддержали Великобритания и Нидерланды.