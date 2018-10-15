Навальному предъявят новое обвинение по уголовной статье

Политик Алексей Навальный сообщил в своём видеоблоге, что следователь намерен предъявить ему обвинения по новому уголовному делу.

«Только давайте сразу поправлю всех. Не "Против Навального возбудили новое уголовное дело", а "Навальному предъявят обвинения по уголовному делу, лежавшему без движения более 2-х лет"», — написал оппозиционер в Twitter.

Уточняется, что речь идёт о деле по части 5 статьи 128.1 УК РФ («Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»), возбуждённом ещё в 2016 году по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова. Карпов обвиняет Навального в том, что тот публиковал в соцсетях и блогах ссылки на фильм «Каста неприкасаемых», в котором Карпова обвиняют в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В рамках расследования дела по заявлению Карпова Навального вызывали на допрос и проводили обыски в его квартире. Сообщалось, что у политика в деле статус подозреваемого.

В июне 2015 года Карпов в связи с выходом «Касты неприкасаемых» отсудил восемь миллионов рублей у Hermitage Capital, его руководителя Уильяма Браудера и основателя консалтинговой компании Firestone Duncan Джеймисона Файерстоуна. Карпов также выиграл ещё несколько исков, связанных с «делом Магнитского»: например, отсудил у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова 100 тысяч рублей.