Навального выписали из стационара клиники Charite

Оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite, сообщается на сайте клиники.

«Состояние пациента достаточно улучшилось, чтобы его выписали из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня — в реанимации. Исходя из состояния пациента и его текущего состояния, лечащие врачи считают возможным полное выздоровление. Однако ещё слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления», — рассказала пресс-секретарь клиники Мануэла Зингл.

Накануне французская газета Le Monde сообщила, ссылаясь на собственную информацию, что 14 сентября Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Макрон это предположение отверг.

Сам Навальный прокомментировал в Instagram предположение Путина.

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: "Навальный мог сам проглотить этот яд". Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолёте. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» — написал Навальный.

Ранее исследования, проведённые в лаборатории бундесвера (вооружённых сил Германии), показали наличие следов яда из группы «Новичок» в организме Алексея Навального. Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что в организме Навального присутствовало вещество из группы «Новичок».