Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный самостоятельно принял «Новичок»

Президент России Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд, со ссылкой на собственные источники сообщает газета Le Monde.

По данным издания, в разговоре Путин назвал Навального «простым баламутом в интернете». Также Путин, по информации Le Monde, заявил Макрону, что Навальный использовал свой Фонд борьбы с коррупцией «в целях шантажа некоторых депутатов и чиновников» и совершал «противоправные действия». Путин допустил, что Навальный мог сам принять яд, и заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» менее сложно в изготовлении, чем это принято считать.

Согласно информации издания, Путин объяснил, что расследование отравления Навального не начинают из-за того, что Германия и Франция не предоставляют результаты его анализов российским специалистам. Кроме того, Путин призвал изучить версию того, что след «Новичка» может якобы вести в Латвию, так как там живёт один из изобретателей яда. Как отмечает Le Monde, Макрон сразу отверг «латвийский след» и версию о попытке Навального самостоятельно себя отравить.

Телефонный разговор Путина и Макрона о ситуации с отравлением Навального состоялся 14 сентября. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора Путин подчеркнул неуместность «голословных, ни на чём не основанных обвинений» и заявил о необходимости передать России биоматериалы и результаты анализов Навального. В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон выразил солидарность с Германией в отношении мер, которые необходимо предпринять из-за отравления оппозиционера.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в берлинскую клинику. Правительство Германии объявило о получении несомненных доказательств того, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». 7 сентября Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.