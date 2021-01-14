Навального объявили в розыск в России

Оппозиционного политика Алексея Навального объявили в розыск, со ссылкой на документ ФСИН пишет Mash. Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил «Медиазоне» эту информацию.

Документ ФСИН датируется 29 декабря, розыск связан с требованием ведомства заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В постановлении сказано, что ведомству «в ходе проведённых первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осуждённого не представилось возможным».

ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному срок 11 января — служба посчитала, что он «не исполняет возложенные на него судом обязанности» и «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», не возвращаясь из Германии после лечения. При этом испытательный срок оппозиционера закончился 30 декабря.

Ранее Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии, объявил, что 17 января возвращается в Россию. В этот же день стало известно, что ему назначили дату рассмотрения представления ФСИН о замене его условного срока на реальный. Также суд возобновил рассмотрение иска против него о клевете на ветерана.