Настройщик из Екатеринбурга оценил состояние столетнего органа Нижнетагильской филармонии 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств прошла капитальная настройка старинного духового органа. В ноябре музыкальному инструменту исполнится 115 лет, и перед началом нового органного сезона в зале музея изобразительных искусств, где установлен «именинник», сегодня работал настройщик из Екатеринбурга Денис Фомичёв. Журналист Анна Попова пообщалась со специалистом о тонкостях его работы и в прямом смысле слова погрузилась во внутренний мир органа.

Орган в Нижний Тагил приехал из Норвегии в 2014 году, и с тех пор его ни разу не настраивали капитально. Как пояснил «Афише МС» настройщик, инструмент может расстроиться от перепадов температуры и влажности. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств проблем с этим нет, поэтому большая настройка органа проводится раз в год. Для Дениса Фомичёва тагильский орган стал самым возрастным за всё время работы.

«На первый взгляд всё хорошо, видно, что за инструментом следили и ухаживали. В моей практике бывали случаи, когда в инструментах из-за влажности образовывалась плесень. За органом нужен постоянный уход, нужно убирать пыль. Пыль между трубами на настройку не влияет, но если она попадёт внутрь трубы, инструмент начинает фальшивить», — рассказывает Денис Фомичёв.

Напомним, орган Нижнетагильской филармонии старше многих своих собратьев в современной России. Он был построен в 1907 году в городе Кристиания (старое название — Осло) норвежской фирмой «OLSEN & JØRGENSEN». Его освятили 3 ноября 1907 года для использования в церкви Fjell kyrkje в Бергене, в котором жил великий норвежский композитор Эдвард Григ. В 1996 году, вскоре после масштабной реконструкции, инструмент купила церковная община Konnerud. Тогда же инструмент освятили к временному использованию в церкви города Драммен. В ноябре 2014 года церковная община Драммена безвозмездно передала трёхтонный духовой инструмент Нижнему Тагилу. Орган решили установить в одном из залов Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

«Сначала нужно разобраться с механикой, как она работает, чтобы правильно всё отрегулировать. Все органы чем-то похожи, но они всё равно все разные. Сам по себе процесс настройки физически несложный, тем более орган здесь не очень большой. Хотя бывают всякие сюрпризы», — говорит настройщик.

Как отмечают в филармонии, старинный норвежский орган имеет кегельвиндладу и 14 регистров, разделённых на два мануала (клавиатуры для игры руками) и педаль. Воздухонагнетательный механизм инструмента оборудован электромотором, но сохранился рычаг для ручного наполнения мехов воздухом. Такие рычаги есть далеко не во всех духовых органах.

«Однажды во время концерта, посвящённого музыке Баха, отключилось электричество. Мотор, нагнетающий воздух, остановился. Сотрудники филармонии не растерялись и решили спасти концерт путём накачивания воздуха вручную. Это довольно тяжёлая работа, зато концерт удалось спасти», — рассказывает специалист по связям с общественностью Нижнетагильской филармонии Дарья Смолкина.

Новый органный сезон 23 сентября в 18:30 откроет концерт «Мандолиновый орган» (12+). Органистка Наталья Воронина выступит в дуэте со Светланой Мусафиной (мандолина) из Екатеринбурга.

Кстати, возможность послушать органную музыку есть не у всех жителей Свердловской области. На сегодняшний день в регионе работают всего два органиста: тагильчанка Наталья Воронина и екатеринбуржец Тарас Багинец.