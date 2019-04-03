Насте Шиловой из Нижнего Тагила собирают 2,7 млн рублей на покупку лекарства от рака

14-летней жительнице Нижнего Тагила Насте Шиловой требуется срочная помощь — больше 2,7 млн рублей, — чтобы победить острый лимфобластный лейкоз, пишет Znak.com. Сбор средств на покупку эффективного противоопухолевого препарата «Блинцито» («Блинатумомаб») для Насти ведёт благотворительный фонд «Мы вместе».

Мама Насти Татьяна Шилова рассказала, что болезнь единственной дочки обрушилась на семью неожиданно: в мае 2018 года Настя поехала в школу, на остановке ей неожиданно стало плохо — закружилась голова, девочка стала терять сознание. Спустя несколько дней из больницы Нижнего Тагила Настю и её маму перевезли на скорой помощи в детский онкоцентр Екатеринбурга, где девочке был поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз». После курса химиотерапии состояние Насти улучшилось, но спустя полгода произошёл рецидив.

Настя и её семья очень надеются на результат от лечения препаратом «Блинцито», который прописал девочке консилиум врачей. «Блинцито» — единственное средство лечения, которое может подготовить Настю к трансплантации костного мозга, а значит, и спасти ей жизнь. Препарат способен прицельно воздействовать на остатки раковых клеток, не повреждая при этом здоровые. Лекарство показало абсолютное преимущество в частоте достижения, продолжительности ремиссии и общей выживаемости пациентов. Но российские больницы не закупают его из-за высокой стоимости, поэтому спасти девочку могут только неравнодушные люди.

Общая стоимость необходимых девочке 26 флаконов лекарства составляет 5,7 млн рублей, однако большую часть из них уже удалось собрать.

Помочь Насте можно любым способом, указанным на сайте благотворительного фонда «Мы вместе»: отправить смс, перевести деньги на счёт фонда, воспользоваться электронным кошельком.