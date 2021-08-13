Нашла подругу и решила стать актрисой. Тагильчанка, победившая в шоу «Четыре свадьбы», рассказала о том, как изменилась её жизнь после съёмок в скандальном реалити

В феврале 2021 года на телеканале «Пятница» вышло шоу «Четыре свадьбы» с участием пары из Нижнего Тагила. Тагильчане победили в этом выпуске, сделав свою свадьбу лучше, чем у других участников. По правилам программы четыре девушки из разных городов России ходят друг к другу на свадьбы и субъективно-критически оценивают торжество по нескольким параметрам: меню, оформление зала, свадебное платье. Победитель получает подарок — романтическое путешествие.

Киридия Марчинина — новая героиня нашей рубрики #Ябылвтелике, в которой мы рассказываем про тагильчан, в разное время принимавших участие в федеральных телешоу. Вы узнаете, как жители Нижнего Тагила оказываются в телике, зачем им это нужно и что меняется в их жизни после этого.

Телеканал «Пятница» / реалити-шоу «Четыре свадьбы» / выпуск с участием тагильчан

Почему пошли на скандальное шоу?

Кира и Иван расписались ещё три года назад, но тогда они не смогли сыграть свадьбу (девушка была не в форме из-за недавних родов). Спустя время пара всё же решилась отпраздновать свадьбу, а заодно и поучаствовать в реалити-шоу «Четыре свадьбы».

«Мы решили поучаствовать просто по фану. У нас оставалось два месяца до свадьбы, и мы с подружками увидели, что идёт передача, я предложила мужу поучаствовать. Мы отправили заявку, и нам примерно через недельку перезвонили. В скайпе у нас прошло небольшое собеседование. Нас спрашивали, не боимся ли мы, что нас могут обидеть, смотрели ли мы передачу», — вспоминает Киридия.

После собеседования паре сразу же сказали, что их берут в шоу.

Как проходили съёмки

Через месяц — 31 июня 2020 года — состоялась свадьба Киридии и Ивана. Тагильчане решили провести торжество в классическом стиле. Выкуп проходил в центре города (в районе кинотеатра «Родина»), а венчались молодые в Свято-Троицком кафедральном соборе. После прогулки на плавающей веранде по Тагильскому пруду молодожёны и гости отправились в ресторан, расположенный в ТЦ «Александровский пассаж».

На торжество по правилам шоу приехали три невесты-ревизора. С первых же минут гостьи начали критиковать свадьбу тагильской пары: участницы осуждали выбор платья Киридии, внешность Ивана и программу мероприятия. Две из трёх участниц шоу вовсе отказались идти на венчание молодожёнов и предпочли вместо этого пить спиртное на одной из улиц города.

«Было обидно только за мужа, к остальным комментариям я спокойно отнеслась. Они же говорили так не потому, что им в принципе человек не понравился, а потому, что они хотели доказать, что их свадьбы лучше. Но по факту все знают, у кого свадьба была лучше», — рассказала АН «Между строк» Киридия Марчинина.

Также невесты-контролёры отметили, что на свадьбе тагильчанка выглядела очень грустной. Но Кира рассказала АН «Между строк», что в тот момент она просто очень устала. По её словам, изначально планировалось, что на свадьбе будет специальный организатор. Но в последний момент он отказался от проведения торжества. Все организационные моменты девушке пришлось тянуть на себе.

По словам Киридии, продюсеры шоу наблюдали за жизнью девчонок со стороны и не вмешивались в ход свадьбы.

«У продюсеров была задача дать нам жизнь в кадре, поэтому они не вмешивались. Максимум они могли попросить поправить микрофон», — говорит Киридия.

По словам девушки, в шоу показали всё так, как было на самом деле. Единственное, при монтаже телеканал вырезал выступление музыкальной группы на свадьбе тагильчан и песню невесты мужу из-за ограниченного эфирного времени — на ТВ жёсткий тайминг.

Instagram @lou_lil03 / вырезанная сцена: Киридия поёт песню Ивану

«Когда мы ехали в автобусе по Нижнему Тагилу, я проводила девочкам экскурсию. Многие по “Нашей Раше” думали, что у нас такой бандитский город, но Надя (одна из невест) сказала, что это такой прикольный город и она бы приехала его посмотреть ещё раз», — рассказала Киридия.

После съёмок своей свадьбы Киридия отправилась на торжество к другим участницам шоу: в Димитровград, Тверь и Москву. Там уже она оценивала свадьбы своих соперниц. Некоторые зрители посчитали поведение тагильчанки недопустимым, когда во время одной из свадеб она решила искупаться в пруду.

«Мне стало скучно, и я сказала: “А кто меня здесь будет веселить? Если я хочу веселья, то я буду создавать это веселье сама”. Тогда я пошла плавать. На самом деле гости на свадьбе были в восторге, увидев, что я пришла с речки», — поделилась тагильчанка.

На свадьбах невесты дарили друг другу подарки. Киридия одной невесте подарила леща, другой — живых уток, а третьей, которая, по мнению Киры, слишком активно материлась, — словарь Даля. Такие подарки некоторых зрителей смутили, также в комментариях в соцсетях люди укоряли Киридию в чрезмерном употреблении алкоголя.

«Я не считаю себя дурой, все действия, которые проходили на съёмках, обдуманные. Меня показали нормальной и адекватной. Всё так и было», — говорит Киридия.

По итогам голосования Киридия и Иван набрали 85 баллов, как и ещё одна пара, но девушки, занявшие 3-е и 4-е места, решили, что победу заслуживает тагильчанка.

Организационные моменты

Участницы жили в гостинице, утром после завтрака и посещения визажиста невесты уезжали на съёмки. Девушка отмечает, что телеканал полностью оплачивал переезды, проживание и питание.

Если участницам необходимо было что-то привезти или купить, продюсеры выручали девушек. Иногда между съёмками возникал перерыв в несколько дней и они могли прогуляться по городу, в котором находились на тот момент.

Жизнь пары после съёмок

Киридии сейчас 21 год. Вместе с Иваном они воспитывают двухлетнего сына. До рождения ребёнка девушка училась на психолога, сейчас задумывается о том, чтобы поступить в театральный. В свободное время Киридия танцует.

Она смотрит все новые выпуски шоу «Четыре свадьбы». Об участии в программе не жалеет. Во время съёмок Киридия нашла себе близкую подругу — Надю.

«Когда я была в моменте, мне казалось, что мы с девочками не подружимся. Особенно с Надей. Но потом, когда уже шоу вышло, мы посмотрели его на экране и отнеслись к этому с юмором», — говорит Киридия.

После выхода программы в эфир девушке начали писать хейтеры, но она старалась не обращать на них внимания.

«Меня раз шесть узнавали, но почти всегда это происходило в каких-то таких местах, как алкомаркет, туалет. Говорили: “А вы же снимались в шоу? А вы какая-то добрая в жизни”. Спрашивали, понравилось ли мне сниматься в шоу. Но из-за того, что я необщительная, я говорила, что мне нужно идти», — поделилась тагильчанка.

Киридия и Иван до сих не съездили в отпуск на Мальдивы, который им обещал телеканал «Пятница». Из-за пандемии. Но ребята надеются, что слетать на райские острова им удастся в следующем году.