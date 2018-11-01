«Наши герои — дети». 1 ноября стартует всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь»

Сегодня стартовала всероссийская благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь». В первый день ноября самое время начать приближать Новый год и исполнять мечты тех, кто в этом особенно нуждается. Мечты детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями очень отличаются от обычных — они хотят, чтобы боль перестала мучать, хотят самостоятельно встать на ноги или впервые увидеть вживую ледовый городок и ёлку. Для этого каждому ребёнку с ДЦП нужно проходить множество курсов дорогостоящих реабилитаций, некоторым — ещё и операции.

В первый день каждого месяца любой из нас может пожертвовать на лечение тяжелобольных детей посильную денежную сумму. Чтобы принять участие в простой и самой народной акции «100 рублей спасут жизнь», нужно отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2». Все собранные деньги направляются на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных фонда «Живи, малыш». Благодаря акции «100 рублей спасут жизнь» с 2012 по 2018 год необходимую помощь получили уже более 200 человек из различных городов России. Сейчас финансовая поддержка очень нужна Вике из Йошкар-Олы, Владу Грубову и Лёше Финадееву из Нижнего Тагила.

«Наши герои — дети. Они устали болеть и лечиться, но, несмотря на это, каждый день доказывают, что ДЦП не приговор, и очень стараются ни в чём не отставать от своих сверстников. 13-летняя Вика уже почти 10 лет отвоёвывает у болезни каждый самостоятельный шаг. Она перенесла тяжелейшие операции по удлинению сухожилий на пятках, пересадке мышц с бедренной части на надколенники, в ноги вставили спицы — такое не каждый взрослый выдержит. Ей сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно продолжать реабилитации, время очень дорого. Но у семьи денег на лечение Вики уже не осталось. Вместе с вами мы можем собрать необходимые 72 тысячи рублей», — отмечают в фонде «Живи, малыш».

12-летний Влад Грубов — инвалид с рождения, у него ДЦП и спастический тетрапарез. Но это не мешает мальчику делать большие успехи в спортивном плавании и вести активный образ жизни.

«Его мир, в отличие от товарищей по несчастью, не замыкается в четырёх стенах. Владик — один из немногих подопечных фонда, которые могут быть действительно самостоятельными. Сейчас ему очень нужна специальная инвалидная коляска, с ней он не будет чувствовать себя инвалидом. Стоит она 58,8 тысячи рублей», — говорят в благотворительном фонде.

Ещё один герой фонда «Живи, малыш» — 16-летний Алексей Финадеев с тяжёлой формой ДЦП. Юноше тяжело самостоятельно не только передвигаться, но и сидеть. Вес Алексея давно превысил 20 кг, и его маме очень трудно ухаживать за ним без специального подъёмника для ванны.

«Без кресла-подъёмника каждое мытьё превращается в пытку для нас обоих, — признаётся Людмила Финадеева, мама Алексея. — Хорошо, если бабушка помогает, а если нет, то приходится одной рукой сына держать, а другой рукой его мыть. А Лёшка так воду любит! Но возможности нормально помыть его нет. Я смотрю, как младшая дочка купается в ванной, а у Лёши одни мучения получаются... Он у меня мальчик терпеливый, терпит, пока я его мою».

В федеральный перечень средств реабилитации необходимый Алексею подъёмник для ванны не входит. На его покупку нужны 36,4 тысячи рублей. Таких денег у мамы-одиночки с инвалидом на руках просто нет.

За каждый денежный сбор благотворительный фонд «Живи, малыш» отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты, и новых акциях.