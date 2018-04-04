Население Нижнего Тагила за год сократилось почти на три тысячи человек

Свердловскстат опубликовал данные об изменении численности населения в Свердловской области.

По информации экспертов, в области наблюдается тенденция сокращения численности населения, единственным исключением которой является Екатеринбург. В Екатеринбурге за 2017 год население выросло на 24302 человека, до 1501652 жителей. Отметку в полтора миллиона численности Екатеринбург преодолел в мае 2017 года.

В то же время в Нижнем Тагиле за прошлый год население сократилось на 2979 человек, до 356844 жителей, в Каменске-Уральском — на 1153 человека, до 170782 человек, в Первоуральске — на 1902 человека, до 146511 жителей. В целом по области количество жителей сократилось на 3686 человек, до 4325256 человек.

Также Свердловскстат назвал самый малочисленный населённый пункт области — им стало Унже-Павинское сельское поселение в Таборинском районе. По данным Свердловскстата, здесь проживает 256 человек. Надо отметить, что за последний год население Унже-Павинского сократилось почти на 10%.