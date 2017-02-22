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23 Фев 2017 11:33 | Метки: Новости, Общество

NASA нашло семь похожих на Землю планет (ВИДЕО)

NASA обнаружило семь планет, похожих на Землю, причём три из них расположены в «зоне жизни» – обитаемой области, где возможно существование жидкой воды. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, пишет Republic.

Астрономы установили, что на этих трёх планетах, предположительно, находится жидкая вода и густая атмосфера. Речь идёт о планетах D, E и F. Последняя наиболее расположена к зарождению жизни из-за своего климата.

Журнал Nature подчеркнул, что каждая из семи планет схожа с Землёй по характеристикам: их радиус составляет от 0,7 до 1,08 радиуса нашей планеты, масса – от 0,41 до 1,38.

«Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни», – отметили в NASA.

Эти планеты находятся в звёздной системе TRAPPIST-1, которая удалена от Земли примерно на 376 трлн километров (40 световых лет) и расположена в созвездии Водолея. Астрономы отметили, что это «довольно близкое» от Земли расположение. 

Все планеты вращаются вокруг красного карлика – звезды меньшей, чем у Солнца, массы продолжительностью жизни до десятков триллионов лет.

Планеты, схожие с Землёй по физическим характеристикам и вращающиеся вокруг звезды, называют экзопланетами. Поиск таких объектов с 2009 года ведёт телескоп «Кеплер», на данный момент открыто более 3 тысяч таких планет.

В 2015 году NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b в созвездии Лебедя. Вместе с этой планетой открыли 11 других, меньших по размеру. Они также расположены в обитаемой зоне. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: InfoResist.org

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