Нарушенное во время реализации «Светлого города» благоустройство центра Нижнего Тагила восстановят в апреле

Руководитель компании «Швабе-Урал» Евгений Плехов пообещал, что нарушенное во время работ по проекту «Светлый город» благоустройство центра Нижнего Тагила будет восстановлено уже в апреле. Об этом он заявил во время видеосовещания, которое 31 марта провёл замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

«Вывоз строительного мусора, а также выравнивание грунта на всех участках должно быть проведено до 25 апреля. Посев травы и высадку зелёных насаждений планируем на период с 10 мая по 10 июня, чтобы земля уже прогрелась», — сообщил подрядчик.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в ходе совещания Плехов доложил о замене линий наружного освещения и выполнению восстановительных работ по благоустройству в центральной части города в рамках контракта от 2014 года. По его словам, на сегодняшний день завершено основное строительство и монтаж первой, второй, третьей и четвёртой очередей. Сотрудникам компании осталось возвести несколько опор на улице Горошникова и на участке между улицами Первомайской и Ломоносова.

В Службе заказчика городского хозяйства (СЗГХ) напомнили подрядчику о недочётах, которые необходимо устранить.