Народ саами пожаловался в ООН на расовую дискриминацию властями Мурманской области

Представители коренного народа саами, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на власть региона из-за передачи пастбищных земель совхоза в долгосрочную аренду Белгородскому охотничьему клубу, пишет «Новая газета».

Земли на реке Поной зимой получил охотничий клуб «БЗРК». Как уточняет «Новая газета», там находятся пути миграции северного оленя и место зимовки беременных самок лося.

Руководство совхоза «Оленевод» и Фонд саамского наследия и развития утверждают, что при определении права на пользование землёй власти не интересовались мнением представителей саами и таким образом нарушили гарантированное Федеральным законом право на свободное использование земель, необходимых для традиционного хозяйствования. Кроме того, авторы жалобы считают, что были нарушены несколько статей международной конвенции о коренных народах и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

До жалобы в ООН представители саами обращались в администрацию президента России, но не получили ответа.