«Народ расслабился и занимается самолечением»: Минздрав Свердловской области раскрыл опасность второй волны коронавируса

Замглавы минздрава Свердловской области Елена Чадова отметила, что жители региона расслабились и стали позже обращаться за медпомощью после заражения коронавирусом, и в таких случаях заболевание может протекать с более серьёзными осложнениями, пишет Ura.ru.

«Если пациенты поступают в первые сутки (и на это есть показание для госпитализации), лечение идёт легче. Сейчас наш народ расслабился и занимается самолечением. Есть факты отсроченного обращения за медпомощью. В таком случае лечение идёт тяжелее и на него требуется больше времени», — уточнила замминистра.

Она опровергла мнение, что позднее обращение может быть связано с загруженностью больниц.

«Мы очень много потратили усилий, чтобы рассказать о первых признаках болезни, когда надо вызывать скорую помощь, когда вызвать врача из поликлиники. К сожалению, видим, что есть факты, когда пациенты лечатся сами в течении трёх или даже десяти дней», — отметила Елена Чадова.

Замминистра также опровергла данные, что в последние дни число активных больных (разница между числом заболевших и количеством выздоровевших и умерших) уменьшается из-за того, что больных выписывают недолеченными.

«Число выздоровевших сейчас выше, чем число выявленных случаев. Мы не можем выписывать раньше, пациент считается выздоровевшим, когда у него два отрицательных анализа. Мы понимаем, что нам не надо загружать койки в стационаре, поэтому мы развернули койки в местах временного размещения и можем туда переводить пациентов после прохождения острого периода», — объяснила она.

Чадова напомнила, что в лёгких случаях пациенты лечатся на дому.

За последние сутки на территории Свердловской области выявлено 259 случаев заражения коронавирусом, 27 из них — в Нижнем Тагиле. Всего в регионе 33684 случая новой коронавирусной инфекции.