«Наркомания резко помолодела». В Екатеринбурге прошла пресс-конференция по вопросам борьбы с наркозависимостью в регионе

В Свердловской области зарегистрировано 7 тысяч людей, больных наркоманией и около 30 тысяч тех, кто страдает алкоголизмом. Такие данные были озвучены накануне, 26 июня, во время пресс-конференции, посвящённой вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в Свердловской области. Мероприятие проводилось в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге.

Статистику заболеваемости наркоманией и алкоголизмом озвучил главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. Он отметил, что приведённые цифры фиксируют количество тех, для кого наркомания и алкоголизм уже стали медицинскими диагнозами и приносят своим носителям страдания. Общее же количество жителей региона, употребляющих наркотические вещества, в реальности, в 10-12 раз больше.

«Та категория пациентов, которая стоит у нас на учёте — это люди, которые страдают наркоманией давно и пытаются вылечиться от неё, но безуспешно. Для того, чтобы иметь диагноз, нужен стаж. Есть и так называемая латентная аудитория, которая вовлечена в употребление, но ещё не состоит на учёте», — пояснил Олег Забродин.

Кроме того, Забродин озвучил и другую тревожную тенденцию в Свердловской области — это резкое омоложение аудитории наркоманов за последние 10 лет. По его словам, во многом это связано с развитием интернета, что способствует сильному упрощению доступа к наркотикам.

«Сегодня очень сильно поменялась аудитория. Если раньше это были люди 25-29 лет, которые употребляли наркотики героинового варианта, то теперь аудитория резко помолодела. В основном это несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркотрафик через интернет. Задача наркодиллеров в этой связи — через соцсети вовлечь детей в сферу употребления наркотиков, а наша — уберечь их за счёт профилактики. Именно на этом мы должны сделать акцент», — заявил врач.

В то же время, детей с диагнозом «наркомания» на учёте стоит относительно немного — 56 человек. Забродин пояснил, что цифра хоть и небольшая, но растёт с каждым годом. Он отметил, что, как правило, для осознания проблемы наркоману требуется определённый стаж употребления, поэтому фиксировать заболевание у 16 – 17-летних подростков крайне сложно.

«То, что я говорю об омоложении аудитории наркоманов, касается латентной аудитории, которая уже какое-то время вовлечена в употребление. У 16-летнего ребёнка ещё нет достаточного стажа, который обычно составляет 1 или 1,5 года. Тем не менее, это очень хорошо, что такие ребята попали к нам. У них есть условия, чтобы освободиться от пока ещё формирующейся зависимости», — уточнил Забродин.

Другой спикер, заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Мильчаков пояснил, что за первые 5 месяцев 2023 года на территории региона было изъято 63 кг наркотических средств, было зарегистрировано 2,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержано 548 сбытчиков. Правоохранитель отметил, что хоть объём изъятых запрещённых веществ и стал меньше относительно того же периода прошлого года (на 10 кг), полицейские не стали работать хуже. Он подчеркнул, что теперь больший акцент делается на профилактическую работу и пресечение ещё не совершённых преступлений. Так, например, только за 2023 год в Роскомнадзор региональное управление по контролю за оборотом наркотиков направило 375 заявок с требованием заблокировать интернет-ресурсы, причастные к незаконному обороту наркотиков. Увеличилось и количество профилактических мероприятий в образовательных учреждениях региона.

Отметим, что пресс-конференция была приурочена к международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечается во всём мире 26 июня. Он был учреждён Генассамблеей ООН в 1987 году.