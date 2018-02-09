Наркоконтроль закрыл первый в Свердловской области Telegram-канал по продаже героина

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Свердловской области закрыли первый в истории интернет-магазин, который попытались организовать на Урале для торговли героином выходцы из Таджикистана, пишет Znak.com.

«Для общения с клиентами ими был создан Telegram-канал, через который принимались заявки на наркотики и указывались адреса закладок. Такие схемы распространения существуют уже несколько лет, по большей части их используют торговцы синтетическими видами наркотиков. В данном случае [то, что сделали уроженцы Таджикистана] ещё нельзя назвать полноценным интернет-магазином, но первая попытка использовать схему точно зафиксирована», — рассказал замначальника регионального УНК ГУ МВД РФ Евгений Рагозин.

Создатели первого интернет-канала по сбыту героина появились в регионе примерно в начале 2017 года, выйти на них удалось через несколько месяцев. Двоих членов группировки задержали в Екатеринбурге, еще троих — в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что оптовые партии героина они забирали у своих соотечественников на территории Курганской области. В Зауралье наркотики завозились с территории сопредельного Казахстана. Не исключено, что для этого использовался Звериноголовский пункт пограничного пропуска. Далее наркотик доставлялся в Свердловскую область и распределялся по потребителям, по преимуществу в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. При задержании у членов группировки было изъято 1,5 килограмма героина.

За весь 2017 год в Свердловской области наркополицейскими было изъято 5 килограммов этого наркотика, что на 2 килограмма больше чем в 2016 году. Всего на территории Свердловской области из оборота в 2017 году было изъято 113 килограммов наркотиков. Превалирует «синтетика» — её изъято около 70 килограммов. Для сравнения: героина изъято за год 5 килограммов, кокаина — 500 граммов. Ещё около 70 килограммов наркотиков сотрудники свердловского УНК изъяли в ходе операций, которые проводились с коллегами из центрального аппарата наркоконтроля в других регионах страны, в частности в Московской, Новосибирской и Челябинской областях. Совместно с ФСБ полицейским удалось прекратить транзит наркотиков через территорию Среднего Урала.

За совершение преступлений наркотической направленности в составе организованных групп в минувшем году в свердловские суды полицейские направили суммарно 65 дел. К уголовной ответственности было привлечено 103 человека. Также свердловские полицейские прикрыли 19 интернет-магазинов, продававших наркотики, и 65 наркопритонов.