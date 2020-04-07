«Напокупали дипломов и работают без образования и нужного оборудования». Тагильские салоны красоты из-за коронавируса могут погубить «домушники»

Из-за коронавируса и экономического кризиса под серьёзной угрозой выживания оказалась вся бьюти-индустрия. После победы над пандемией часть парикмахерских, барбер-шопов и салонов красоты в Нижнем Тагиле закроются навсегда. Но в то же время вырастет число людей, которые готовы будут постригать, делать маникюр, педикюр или эпиляцию на дому. Так считают местные предприниматели и специалисты центра «Мой бизнес». Уже в апреле предлагать бьюти-услуги дешевле, чем в салонах красоты, будут многие оставшиеся без постоянного заработка тагильчане, в том числе самоучки, не имеющие должного образования, навыков и оборудования.

«Эти “домушники” уже сейчас принимают одного клиента за другим, не соблюдая при этом необходимых санитарно-эпидемиологических условий, – говорит владелица салонов красоты “Кристина” и “Кристи-стайл” Алла Волчкова. – В то время, как мы, легально работающие компании, регулярно проходим проверки Роспотребнадзора, имеем рециркуляторы воздуха и все дезинфицирующие средства. Да и принимает у нас один специалист одного клиента. Нужно бороться с нелегалами. Одна девушка-косметолог свои услуги в соцсетях предлагает даже в машине осуществлять. Я, говорит, в машине вам всё уколю, поставлю. Представляете? Ужас! Напокупали дипломов, заполонили все города. А эпиляшки, которые оказывают услуги в сезон за 2000 рублей? Это китайские лазеры вообще непонятного качества. Люди без образования, без нужного оборудования работают. Мир сошёл с ума».

«Количество самозанятых однозначно увеличится, – говорит руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. – Ситуация на рынке труда в ближайшие несколько месяцев будет довольно тяжёлой. Массово бизнес не погибнет, но пострадавшие точно будут. Некоторые надеются, что ушедшие к работникам на дому клиенты после пандемии и кризиса вернутся обратно в салоны, потому что надомное обслуживание – это не тот уровень сервиса, к которому привыкли люди. Может, действительно, и вернутся, но как скоро это произойдёт?»

Сегодня телефоны салонов красоты разрываются от звонков клиентов, которые просят сделать им маникюр, педикюр или окрашивание тайком. После отказа многие начинают искать тех, кто готов выполнить работу на дому. «И сейчас эти “специалисты” могут принести людям гораздо больше вреда, чем легальные салоны красоты», – отмечают тагильские предприниматели. Хотя не все самозанятые готовы рисковать своим и чужим здоровьем, а также кошельком и работать на дому.

«Конечно, самозанятым сейчас тяжело, сидим без денег, – признаётся мастер маникюра Галина. – Стоит очередь из клиентов, а работать нельзя. Больше 30 тысяч рублей я теряю, хотя считаюсь начинающим мастером, у меня ценник поменьше, чем у других. При этом у меня маленький ребёнок, неизвестно, сколько мужу денег на работе дадут, раз официальную среднюю высчитывать будут. Нужно платить по кредитам. Звонят некоторые, слёзно просят выйти, поработать. Центр, где я арендую место, естественно, закрыт, домой я никого к себе не поведу, семья у меня одна».

Ранее владельцы бизнеса в бьюти-сфере попросили включить её в список отраслей, которые сильнее других пострадали от пандемии COVID-2019. Для этого они объединились в Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты (АПИК). Внесение в список позволит им претендовать на получение господдержки, в том числе освобождение от платы за аренду. В Москве власти разрешили работать салонам с медицинской лицензией, а также тем, кто способен оказывать услуги на дому. В Нижнем Тагиле медлицензия есть как раз у салонов красоты «Кристина» и «Кристи-стайл», но их руководительница, как и владельцы столичных компаний, считают такую меру поддержки неэффективной.

«Компании могут выполнять лишь определённый перечень процедур и по тому адресу, по которому выдана эта лицензия. Косметология сюда, по идее, не относится, – отмечает владелица салонов красоты “Кристина” и “Кристи- стайл” Алла Волчкова. – Кроме того, свободное передвижение людей по городу запрещено, то есть, наших клиентов могут оштрафовать за то, что они придут к нам, а их машину забрать на штрафстоянку. Да и сами клиенты сейчас боятся куда-то ходить. А потом тех, кто всё-таки откроется, могут ещё и лишить мер поддержки, скажут: “Извините, мы вам добро давали, вы работали”. Поэтому в той же Москве здравомыслящие люди открываться не будут. Официально мы все всё равно закрыты и ждём реального послабления для салонов красоты. В Туле, например, разрешили работать при условии соблюдения определённых санитарно-эпидемиологических мероприятий и нахождении в салоне не более пяти человек».

Уральские предприниматели уже направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву коллективное письмо с просьбой разрешить работать легальным предприятиям, оказывающим бьюти-услуги. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства сейчас также разрабатывают способы поддержки данной индустрии.

«Хотелось бы, конечно, открыть работу по записи, – рассказывает руководитель салона красоты “Амазония” Светлана Новоселова. – Мы и до коронавируса соблюдали все правила СанПиН. Я по профессии косметолог, имею медицинское образование. Работали по принципу один мастер плюс один клиент. Площадь салона – 150 кв. метров, места достаточно. Средства дезинфекции, индивидуальной защиты всегда в доступе на прилавке магазина, который присоединён к салону».

Чтобы удержать клиентов и сохранить бизнес, многие салоны и студии занялись доставкой косметики и средств по уходу за собой. Руководитель студии красоты «Хамелеон» Владимир Вахрутдинов надеется заработать на продаже и доставке таких средств деньги для оплаты аренды за май. Компания заплатила за съём помещений в апреле почти половину от ранее установленной – 17 тысяч рублей, арендодатель пошёл навстречу. Но остались также обязательные платы: за охрану (2500 рублей), за работу дворника (2000 рублей), за работу непосредственно самих специалистов.

«У нас изначально не было доставки, – говорит Владимир Вахрутдинов. – Но когда всё это началось, то уже с конца февраля мы стали заполнять каталог в своей группе во “ВКонтакте”, добавлять туда всё, что у нас есть в наличии (косметику для ухода за волосами, лицом, телом). В середине марта запустили доставку. Но пока идёт, конечно, не очень, не так хорошо, как нам бы хотелось. Люди чаще заказывают еду или цветочки на какие-нибудь даты. С косметикой всё намного сложнее, тем более, когда есть сети, тот же “Магнит Косметик”, конкуренция высокая. У нас есть достоинства – это то, что мы можем доставить продукцию в день заказа, и у нас есть те средства, которых нет в сетевых магазинах. В каждый заказ мы вкладываем одну защитную масочку. Но заказов пока очень мало, в основном их делают наши знакомые, постоянные клиенты, спасают нас».

В то же время заниматься доставкой товаров стало сложнее из-за недавнего падения курса рубля. Это не могло не отразиться на стоимости импортной продукции.

«Наши поставщики находятся в России, но сама косметика корейская, китайская. Она очень зависит от курса доллара и сильно выросла в цене, особенно корейская, – отмечает руководитель студии красоты “Хамелеон” Владимир Вахрутдинов. – Когда официальный курс равнялся 61 рублю, мы покупали её с учётом конвертации за 64 рубля, а сейчас берём ту же самую косметику по 80 рублей. Условно говоря, если какая-то баночка крема стоила 100 рублей, то сейчас она будет стоить в закупе 150 рублей, в рознице и того дороже. Мы пока наценку не увеличиваем, потому что мониторим рынок и видим, что сейчас, конечно, не все люди готовы позволить себе платить больше. Пока скачка цен нет, но он неизбежно будет, где-нибудь в мае».

Студия «Зеркало» в период «карантина» запустила на днях марафон красоты в закрытом аккаунте инстаграма за 700 рублей. Другие предприниматели делают скидки до 50% на оказание услуг при предварительной записи и стараются каждый день размещать в группах своих компаний в соцсетях какую-либо полезную информацию для клиентов. Сейчас там можно найти мастер-классы по уходу за волосами в домашних условиях и массажу лица, посты о правильном питании и простых упражнениях для сохранения хорошей физической формы. Также в группах напоминают о тех услугах, которые оказывают бьюти-специалисты, ведут прямые эфиры и отвечают на вопросы тагильчан. Бизнесмены надеются, что такая активность поможет им сохранить лояльность клиентов и привлечь в свои салоны и студий после открытия.

«Все наши клиенты с нетерпением ждут окончания карантина, – говорит руководитель эстетик-студии “Аура красоты” Наталья Булатова. – Да, неприятно, что салоны красоты и парикмахерские остались под запретом, хотя даже автомагазинам разрешили работать. Слышала, что екатеринбургские коллеги обратились напрямую к нашему губернатору, но не уверена, будет ли от этого какой-то смысл. Услуги на дому оказывать мы не собираемся, но как только откроемся, то будем приглашать в нашу студию на работу ещё одного парикмахера».

В Нижнем Тагиле предприниматели готовы бороться за сохранение собственного дела, по их же словам, до самого конца.

«Бизнес я продавать точно не буду, в крайнем случае продам дом, в котором живу. Это мой запасной вариант, бизнес весь заложен. Обидно, конечно, я более 20 лет вложила в дело своё, работала, ночами не спала. Я ему больше времени уделяла, чем своим детям, и чтобы сейчас руки опустить… Нет. Конечно, с одной стороны, уже сил ни на что не хватает, но с другой – очень жалко бизнес», – признаётся владелица салонов красоты “Кристина” и “Кристи-стайл” Алла Волчкова.

«Рынок неизбежно осядет, думаю, на треть точно. Мы общаемся с нашими клиентами, знаем, кем и где они работают, чем живут. И многие из них говорят, что они сейчас в достаточно сложном положении. Будем надеяться на стабильно работающие компании наподобие ЕВРАЗа и УВЗ, бюджетные организации. Мы с самого основания нашей студии цеплялись за своё существование и будем цепляться до последнего. Мне кажется, бросать своё детище, созданное с нуля, – это последнее дело, и любой бизнесмен это понимает», – отмечает руководитель студии красоты “Хамелеон” Владимир Вахрутдинов.

«Бизнес на лопате, мы сейчас отдыхаем. Плату за аренду за апрель перенесли на май, дальше увидим. Людей увольнять не будем, они не виноваты в сложившейся ситуации. Ждём разумных решений от правительства. Пережили 90-е и это переживём», – говорит руководитель салона красоты “Амазония” Светлана Новоселова.

Многие предприниматели из индустрии красоты отказались общаться с журналистом АН «Между строк», потому что «без мата говорить об этой ситуации не могут».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».