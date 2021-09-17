Напавший на воронежский отдел полиции мужчина заминировал свой дом

Подозреваемый в вооружённом нападении на воронежский отдел полиции и убийстве семьи заминировал свой частный дом в селе Волчанское, сообщает телеграм-канал Baza.

Из соображений безопасности силовикам пришлось перекрыть часть населённого пункта. По информации Life, сейчас по месту жительства подозреваемого находится СОБР, ожидается приезд специалистов по взрывчатке.

«Обыскали пока что две комнаты из пяти. Дальше не пошли, так как всё заминировано: газовый баллон с проведёнными проводами и детонаторы. Ждут приезда взрывотехников», — пишет издание.

Предположительно, дом был заминирован перед атакой на отдел полиции. Baza сообщает, что может быть также заминирована квартира в посёлке Каменка, где проживает сестра подозреваемого. Полиция сейчас проверяет эту информацию.

Напомним, утром 16 сентября неизвестный мужчина в камуфляже, бронежилете и с оружием напал на отдел полиции в Лисках. Он подъехал на «Ниве» и открыл огонь. Ему удалось ворваться в здание, где, по разным данным, прогремел один или два взрыва. После нападения преступнику удалось скрыться, сейчас на его поиски ориентирована вся полиция Воронежской области.

По данным СМИ, нападавший — 54-летний Виктор Мирской, официально эта информация не подтверждена. В СУ СКР по Воронежской области заявили, что возбуждено уголовное дело о нападении на отдел полиции и убийстве семьи. Следователи считают, что оба преступления совершил один человек. Ряд СМИ выяснили, что в селении Каменка были убиты три человека.

«По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. После этого мужчина сел в автомобиль "Нива" и уехал с места преступления в направлении города Острогожска Воронежской области», — сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения получил осколочное ранение голени правой ноги.