В Воронежской области мужчина напал на отдел полиции и взорвал бомбу

В городе Лиски Воронежской области вооружённый мужчина в военной форме открыл стрельбу рядом с отделом полиции и привёл в действие взрывное устройство внутри здания, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ». О нападении также сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным, неизвестный в районе 5:30 утра приехал к отделу полиции, проник в него и взорвал бомбу. После этого он уехал на автомобиле. При нападении пострадал один полицейский.

По данным «Коммерсанта», полицейские для поиска нападавшего ввели план «Перехват», отдел полиции окружают силовики в бронежилетах. Baza сообщает, что на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

В группе «Типичный Лиски» во «ВКонтакте» опубликована фотография предположительной ориентировки на нападавшего — судя по ней, мужчина приехал к отделу полиции на автомобиле «Нива», сам он одет в военную экипировку, в том числе бронежилет и каску.