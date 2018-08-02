Нападающий сборной России Фёдор Смолов из-за ДТП рискует оказаться под арестом

Нападающего ФК «Краснодар» и сборной России Фёдора Смолова могут арестовать на 15 суток из-за оставления места ДТП с участием принадлежащего ему автомобиля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края пишет «Интерфакс».

ДТП с участием Смолова случилось в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка, он находился за рулём автомобиля BMW M5 First Edition, который принадлежит его девушке и оценивается в 9 миллионов рублей. Судя по фотографиям с места ДТП, машина получила значительные повреждения, после того как столкнулась с металлическим ограждением.

«Футболист признал, что в момент аварии находился за рулём автомобиля BMW, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Ему как виновнику грозит административное наказание», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе краснодарского ГУ МВД РФ сообщили, что виновник ДТП установлен, но не стали раскрывать его имя.

В отношении Смолова возбуждено дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). За оставление места ДТП футболисту грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Также ему вменяют статью 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»), которая предполагает штраф.

По предварительным данным пресс-службы администрации Краснодара, нанесённый аварией ущерб городу оценивается в сумму порядка 60 тысяч рублей.