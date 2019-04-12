«Нам важно понять их запросы». Свердловский фонд поддержки предпринимателей приглашает бизнесменов Горнозаводского округа на диалог

Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей приглашает бизнесменов Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа на мероприятие в формате диалога под названием «Проектирование бизнес-среды». Встреча пройдёт 18 апреля с 10:00 до 17:00 в отеле «Демидов Плаза». Для участия в нём нужно лишь подать заявку, количество мест ограничено.

«Мы проводим мероприятие в совершенно необычном формате. Это не форум, не тренинги и не семинар — это будет диалог с бизнесом. Недавно фонд открыл представительство в Горнозаводском округе, и для нас важно понять запросы предпринимателей этих территорий. Чтобы выстроить план дальнейшей работы, стоит опираться на конкретные потребности конкретных предпринимателей. В дальнейшем мы обязательно обобщим все полученные данные и расскажем, чем можем помочь в задачах бизнеса Нижнего Тагила и других близлежащих городов. Подобные мероприятия станут регулярными. Для нас важен постоянный диалог с предпринимателями, он поможет нам оперативно реагировать на происходящие изменения», — отметил замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

На мероприятии каждый предприниматель сможет рассказать о своём деле и тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться при его развитии. Специалисты фонда, в свою очередь, проработают разные варианты решения проблем уральских бизнесменов. Модераторами встречи выступят главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Максим Путинцев и глава центра «Мой бизнес», который откроется в Нижнем Тагиле уже в мае, Сергей Федореев.

В рамках диалога «Проектирование бизнес-среды» местные предприниматели также смогут пообщаться с телеведущей и владелицей «Центра красноречия» Ксенией Телешовой и основателем компании IRidium Mobile Сергеем Королёвым. Он поделится с участниками секретами выхода на глобальные рынки.

«Iridium Mobile производит софт для умных домов, их разработки уже можно увидеть в башне Бурдж-Халифа в Дубае, в переговорных комнатах Еврокомиссии в Брюсселе, в Великобритании на заводе по производству яхт, в Ельцин Центре, на новом стадионе в Екатеринбурге. Эта компания добилась серьёзных результатов», — отметили организаторы мероприятия.

Замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев расскажет о новых видах займов по пониженным ставкам для бизнесменов в 2019 году. Более подробно о мероприятии «Проектирование бизнес-среды» можно почитать на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, в мае в здании на пр. Мира, 2а (на месте бывшего джентльмен-клуба «Граф») откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей Горнозаводского округа. Это федеральный проект Минэкономразвития РФ, в регионе его реализует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Пока в помещениях идёт ремонт, глава центра Сергей Федореев работает, как говорится, с колёс: ездит в гости к бизнесменам, узнаёт об их проблемах и предлагает разные способы поддержки. В конце марта он побывал в редакции АН «Между строк». Федореев рассказал в интервью журналисту агентства о займах, условиях их получения, трудностях захода местных производителей в сети и бизнес-потенциале Нижнего Тагила.