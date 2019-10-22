Налоговая заблокировала банковские счета киностудии «Ленфильм» 

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счёта киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. Киностудия надеется на поддержку государства, пишет РБК.

17 октября Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении «Ленфильма» исполнительное производство о взыскании более 7 млн рублей налогов и прочих сборов, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, «Ленфильм» должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд рублей, который студия взяла ещё в 2013 году на модернизацию студии.

В сентябре председатель совета директоров АО «Ленфильм» режиссёр Фёдор Бондарчук попросил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить этот долг. По словам режиссёра, у «Ленфильма» нет полного объёма прав на «золотую коллекцию», а также киностудия не получила тех размеров господдержки, которые были прописаны в концепции развития студии. Тогда президент поручил ведомствам разобраться в ситуации.

В случае если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт, заявлял в сентябре президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, киностудия самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, поскольку «источников погашения» у неё нет.

«Ленфильм» с 2015 года пытается продать свою недвижимость, чтобы погасить образовавшиеся долги. Студия шесть раз выставляла на торги земельный участок на улице Тамбасова площадью 97,7 тысячи кв. м и семь нежилых помещений общей площадью 17 тысяч кв. м. Последняя попытка продажи была в марте 2019 года. За это время цена актива снизилась с 2,1 млрд до 1,6 млрд рублей, однако продать недвижимость не удалось.