Накануне учебного года самую современную и дорогую школу Нижнего Тагила оценил десант из родителей и федеральных журналистов

Десант федеральных и областных журналистов прибыл сегодня, 28 августа, в Нижний Тагил, чтобы оценить самую современную школу города, которая впервые распахнёт свои двери для учеников 2 сентября. Экскурсию для представителей СМИ, а также родителей будущих учеников по школе № 100 в микрорайоне Муринские пруды провели мэр Владислав Пинаев, директор учреждения Дмитрий Язовских и педагоги. Они показали учебные кабинеты, спортзалы (их в школе будет 5), столовую на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей. По словам Пинаева, учреждение уже готово к приёму учеников на 100%.

«В первый учебный день будет проведена экскурсия для детей, чтобы они знали, где и что находится, как этим всем пользоваться, — сказал АН "Между строк" Владислав Пинаев. — Школа оснащена новейшим оборудованием, которое есть лишь в немногих других учреждениях в области. Посмотрите кабинет информатики, технологии, мы, когда учились, такого оборудования не видели. А сколько здесь спортивных площадок, огромные возможности для дополнительного развития, запись расписана уже на месяц вперёд для занятий и лёгкой атлетикой, и другими видами спорта. Будет работать своя редакционная студия, ребята смогут выпускать здесь свой продукт».

Школа № 100 рассчитана на 1200 мест, в 2019 году в неё пойдут уже почти 1170 тагильчан, в том числе 200 первоклассников, один ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. В первый год учреждение не будет принимать учеников выпускных классов. Для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Для их безопасности установлены 68 видеокамер.

Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они уже оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В учреждении организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей. Медицинский блок включает в себя также кабинет стоматолога.

«Мне всё здесь понравилось, — сказал Матвей, будущий четвероклассник. — Хороший кабинет химии, оборудование такое интересное, спортивный зал тоже понравился. Хочется здесь учиться. Я очень люблю русский язык и литературу, особенно Пушкина».

Помимо актового зала, в школе организовали грим-уборные и репетиционные для занятий школьной театральной студии. На ближайшее время запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Нижнетагильским драмтеатром. Его артисты будут показывать постановки на школьной сцене и учить юных тагильчан театральному искусству.

Для обеспечения всех учеников сбалансированными завтраками и обедами в школе будет работать целый комбинат питания — 6 производственных цехов и подсобные помещения. Организацией питания займётся компания «Кейтеринбург» (ООО «Комбинат общественного питания»).

Уже окончены работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству наружных спортивных сооружений. Возле школы сделали футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическую зону и четыре беговые дорожки. Также уже проведено световое оборудование, организованы две парковки.

Напомним, на создание и оборудование самой современной школы был потрачен почти миллиард рублей. Только на оснащение материально-технической базы из областного бюджета выделено 107 млн рублей. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Уралинжиниринг».