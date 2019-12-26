Накануне Нового года в жилых домах и больничном городке на Тагилстрое отключат холодную воду

Мэрия Нижнего Тагила предупредила жителей Тагилстроевского района об отключении холодной воды в жилых домах, детских садах, школах и больничном городке накануне Нового года, 29 декабря. По данным управления горхозяйством, водоснабжение придётся временно перекрыть из-за замены задвижек Д-250 мм, расположенных в колодце на перекрёстке улиц Попова и Гвардейская. Воды не будет с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:

- ул. Металлургов, 5а, 6а, 10, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42/15, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 50б, 52, 54, 56, 56а, 56а к.1 (д/сад), 58, 58а, 60, 64, 66, 68а;

- ул. Гвардейская, 37а (д/сад), 45б (д/сад), 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 74;

- ул. Попова, 1, 2, 4, 6, 8, 8а (д/сад), 12, 14, 14а, 15а, 16/46, 17 (школа), 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 ,32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 39, 41;

- ул. Солнечная, 1 (больничный городок), 5, 7, 10, 12, 14, 16, 36, 38, 40/65;

- ул. Зои Космодемьянской, 15, 17,19, 21, 23;

- ул. Балакинская, 1, 1а, 1в, 2, 2а, 2а лит. А, 2а лит. Б, 2а лит. Б1, 2а лит. В, 2б, 3, 9 (школа), 11, 13, 14, 15а, 15б, 16, 17, 18, 18а (д/сад), 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 40а.