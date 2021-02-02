«Надо просто довериться нашим учёным и защитить себя от смертельной болезни». Главный врач ГБ №1 развеял мифы о «Спутнике V»

В начале 2021 года заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле пошла на спад. Если осенью 2020-го через приёмный покой ГБ № 1 проходило до 300 пациентов в сутки, то сегодня эта цифра уменьшилась в три раза. Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских считает, что на снижение заболеваемости повлияли, помимо ставших для всех привычными мер индивидуальной защиты (ношение масок, соблюдение социальной дистанции), январские морозы и вакцинация от COVID-19, которая идёт полным ходом. О вакцине, её действии и противопоказаниях мы и поговорили с руководителем медучреждения, которое в прошлом году приняло на себя основной поток ковид-пациентов не только из Нижнего Тагила, но и из других городов Свердловской области.

— Александр Юрьевич, вы наверняка из публикаций в интернете, из СМИ видите, с каким опасением россияне и тагильчане относятся к вакцинации от коронавируса. Многие боятся новой вакцины, ходят слухи о побочных эффектах…

— Дело в том, что вакцину «Спутник V» можно назвать новой условно, потому что платформа, на которой она была создана, существует давно. И на этой базе создано несколько вакцин. Последняя — против Эболы, которая применяется уже несколько лет. Вообще нужно понимать, что микробиология, иммунология и фармацевтическая промышленность шагнули далеко вперёд и вакцины сегодня не те, что были 30–40 лет назад. Раньше обычная прививка от гриппа имела побочные эффекты, сегодня же мы прививаем от гриппа детей даже с тяжёлыми формами ДЦП, потому что мы уверены, что вакцина им не навредит, она безопасна. И вакцина от коронавируса тоже безопасна.

Если бы, не дай бог, у кого-то был побочный эффект от «Спутника V», при наших сегодняшних возможностях и средствах массовой коммуникации про это давным-давно бы уже все знали. Весь негатив вокруг нашей российской вакцины, на мой взгляд, может идти по двум каналам. Первый — это конкуренты, это различные зарубежные компании, которые имеют представительства в России. Им же выгодно свою вакцину продавать, поэтому они будут делать всё, чтобы опозорить нашу. И на этот пиар идут большие деньги. Ну и второй момент — здоровые российские граждане нужны кому? Только нашей стране. Другим странам выгодно, чтобы мы были больные и слабые, чтобы они могли нашу богатую недрами территорию поделить и присвоить.



Главный врач ГБ № 1 Александр Павловских



— Давайте поговорим подробнее о действии вакцины от коронавируса. Что происходит, когда она попадает в организм человека?

— Принцип действия любой вакцины одинаков: в организм искусственным способом вводятся антигены, которые неспособны вызвать заболевания, этого не нужно бояться. Это не заражение настоящим инфекционным агентом, живыми микробами, которые размножаются в организме. Антиген поступил — организм вырабатывает свою естественную реакцию в виде антител. Количество и срок их появления, как правило, примерно одинаков. Антитела вырабатываются в течение трёх недель с момента вакцинации.

Антитела нужны для того, чтобы при поступлении настоящего вируса организм его сразу же узнал и уничтожил. И в этом случае заболевание либо не возникает, либо появляется, но протекает в более лёгкой форме. Вообще организм может и должен реагировать на введение вакцины, потому что он начинает взаимодействовать с инфекционным агентом. Просто у кого-то клиническая реакция протекает более ярко, у кого-то никак. Я «Спутник V» поставил что «радио послушал»: у меня никакой реакции не было. У кого-то из коллег была температура два или три дня, и это нормальная реакция, её не нужно бояться. Зато привитый человек может быть вполне уверен, что не умрёт от коронавируса. Это страшное инфекционное заболевание, от которого люди умирают.

— В Свердловскую область на прошлой неделе поступила новая вакцина «ЭпиВакКорона». Получается, что теперь тагильчане смогут выбирать между двумя вакцинами — и тогда какая из них лучше?

— Никто не будет выбирать вакцину: это не рынок, не магазин, мы не фрукты выбираем. Какую ставить вакцину, определяет врач в зависимости от показаний пациента. Мы для себя только можем сравнить эти вакцины. Исходя из информации производителей, «Спутник V» формирует определённый титр антител, который держится до двух лет. «ЭпиВакКорона» даёт титр антител чуть меньший по концентрации, который будет держаться до года. При этом данная вакцина считается легче переносимой. Вот такая сейчас информация, а как будет по факту, не знает никто, потому что не было возможности понаблюдать за пациентами. Специалисты продолжат наблюдать за людьми, принимавшими участие в клинических испытаниях. Но, конечно, лучшее клиническое испытание — массовая вакцинация, потому что охват огромный. Планируется привить 60% населения страны, это нужно для достижения иммунной прослойки. Вы же видите, что в последние годы грипп уже не проблема для нас, и ковид не будет проблемой, когда мы привьём 60% населения. По информации из прессы, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи получил грант на разработку совместной гриппозно-ковидной вакцины. И ориентировочно прививочная кампания 2022 года будет производиться уже этой вакциной. Над ней серьёзно работают.

— Получается, что вакцинация от коронавируса теперь с нами навсегда?

— Да, её уже включили в национальный календарь. И рекомендуем мы в первую очередь привиться определённой категории граждан, тем, кто умирает. Это пациенты с ожирением, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также мы предлагаем привиться всем лицам старше 55 лет, потому что иммунная система в этом возрасте может быть ослаблена. Коронавирус — это не шутка, это очень тяжёлое инфекционное заболевание, которое сопровождается поражением лёгких. Наше медучреждение госпитализирует пациентов с тяжёлым, среднетяжёлым, крайне тяжёлым течениями, когда поражена половина лёгких и более. Человек может не испытывать болевых ощущений, но чувствует, что ему не хватает воздуха: он дышит и не может надышаться. И люди в этом ужасе находятся день за днём. Болезнь ужасная, страшная. Кто-то преодолеет несколько дней мучений, а кто-то, к сожалению, нет — не удаётся спасти. Мы, к сожалению, нескольких своих сотрудников потеряли в борьбе с этой инфекцией.

— Стоит ли ставить прививку тем, кто переболел коронавирусом и у кого в организме есть антитела? В интернете ходят слухи, что антитела и вакцина вместе могут дать неприятный эффект…

— В чём особенность нашего учреждения: мы работаем с пациентами с ковидом, мы периодически берём кровь у наших сотрудников и знаем, кто переболел, знаем, у кого какой титр антител. Из практики мы видим, что у тех, кто официально (прим. ред. — лабораторно подтверждено) переболел ковидом, после болезни антитела начинают исчезать уже через месяц. Через два месяца уже у единиц остаются антитела и в достаточно низком титре. А для того, чтобы нам с вами более эффективно встретить вирус и победить его, нам нужен титр антител выше 10. Если человек пришёл и говорит, что не болел ковидом, мы его прививаем сразу же — конечно, если у него нет противопоказаний в соответствии с инструкцией по применению препарата. Если пациент говорит, что переболел, врач устанавливает давность заболевания. Если человек болел больше двух месяцев назад, мы его прививаем. Если менее двух месяцев, можно сдать кровь на титр антител. Вообще инструкция по «Спутнику V» не подразумевает предварительного тестирования на антитела. Никакой реакции при введении вакцины при наличии антител в организме человека не происходит. Поэтому переболевшим не стоит бояться прививки.

— То есть не стоит расслабляться, если ты переболел коронавирусом один раз? Заболеть можно снова, и не факт, что болезнь будет протекать так же, как в первый раз?

— Не факт, потому что вы можете «подцепить» другой штамм. Все знают, что сейчас ходит новый штамм, британский — ужасный и опасный. У всех штаммов одинаковый С-белок, а наша российская вакцина направлена не на конкретный штамм вируса, а как раз на этот С-белок. Нет на сегодняшний день в мире штаммов, против которых не была бы эффективна наша вакцина «Спутник V». Поэтому надо однозначно прививаться, и чем раньше, тем лучше. Чем быстрее вы привьётесь, тем раньше вы будете защищены.

— А как защитить детей, если вакцину разрешено ставить только людям старше 18 лет?

— Детям её не ставят, потому что на них вакцину не испытывали. И дети, как правило, не болеют коронавирусом. У нас на Горнозаводской округ было всего две койки для детей. У детей заболевание протекает бессимптомно или гораздо легче.

— Кому вакцинация противопоказана? Можно ли, например, ставить прививку людям с ВИЧ?

— ВИЧ — это тоже хроническое заболевание. Если есть обострение в текущий момент, тогда вакцину ставить нельзя. Но после окончания обострения прививаться можно. Также не нужно бояться прививаться молодым женщинам, планирующим беременность. Если женщина привьётся, у нее вырабатываются антитела, она спокойно забеременеет и будет уверена, что в течение беременности будет защищена. И даже если на неё кто-то «покашляет вирусом», её организм будет защищён. Вообще я советую всем довериться нашей фармацевтической промышленности, которая знаменита во всём мире с советских времён. Наши врачи изобретали вакцины, которые спасали сотни тысяч жизней. Надо просто довериться им в очередной раз, отложить все свои дела, прийти и сделать прививку для того, чтобы себя защитить, я скажу прямо, от смерти. Потому что ковид — это смертельно опасное инфекционное заболевание.

— Как в целом тагильчане относятся к вакцинации от коронавируса?

— Изначально желающих было немного. Да и вакцины было не так много. Первыми привились наши сотрудники, половина коллектива уже привита. Горожане какое-то время наблюдали, присматривались, а когда убедились, что все живы и здоровы и есть результат от вакцинации в виде наличия антител, начали записываться на вакцинацию. На сегодняшний день у нас уже есть небольшая очередь из желающих привиться. Всего мы получили 1555 доз вакцины, первым компонентом привито 1145 человек, до второго компонента дошли 295 человек. Сейчас в поликлинике мы прививаем по 100–150 человек в день — это с учётом работы нашего прививочного кабинета и выездной работы с предприятиями.

— Александр Юрьевич, можно ли сказать, что эпидемиологическая обстановка в городе за последние недели улучшилась?

— Да, мы заметили спад. Возможно, на ситуацию повлияли морозы. Считается, что при температурах ниже –20 вирус во внешней среде сразу же погибает. Ну и народ в такую погоду меньше гуляет. Это может повлиять на статистику, но в любом случае заболеваний стало меньше. В октябре — ноябре по приёмному покою проходило до 300 пациентов в сутки, сейчас уже меньше 100. То есть значительное снижение — в три раза. В настоящее время выписка превышает госпитализацию. А все мелкие больницы вокруг, которые работали с ковид-больными (в Баранче, Верхней Туре, Нижней и Верхней Салде), уже перешли в обычный режим работы. Сегодня уже стоит вопрос об открытии в нашем учреждении специализированной помощи. Мы проводим консультации с Минздравом, и в ближайшие дни решение будет принято.