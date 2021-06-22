Надежда Журавлёва отказалась идти на выборы от партии «Яблоко»

Лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва решила отказаться от предложения партии «Яблоко» выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Об этом Надежда рассказала АН «Между строк».

«Вы знаете, что в прошлом году я участвовала в довыборах в городскую думу Нижнего Тагила от партии “Яблоко”. При всём уважении к людям, с которыми я работала от этой партии, и с благодарностью за их помощь вынуждена признать, что идеология “Яблока” мне не близка, а отношение среди избирателей к ней крайне отрицательно. Руководство регионального отделения партии вело со мной переговоры, но в итоге, взвесив все за и против, я всё же отказалась», — пояснила Журавлёва.

Напомним, 18 июня глава регионального отделения «Яблока» Максим Петлин огласил список кандидатов в депутаты Госдумы и ЗакСО. Надежда Журавлёва должна была идти от Ленинского района Нижнего Тагила.