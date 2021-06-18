«Яблоко» определилось с кандидатом в Госдуму и ЗакСО от Нижнего Тагила

Свердловское отделение партии «Яблоко» предложило выдвинуть в Законодательное собрание региона от Нижнего Тагила лидера ОД «Тагил за перемены» Надежду Журавлёву. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» рассказал член федерального бюро партии Максим Петлин.

В Госдуму партия планирует посадить экс-депутата областной думы, бывшего директора екатеринбургского ДИВСа Геннадия Севастьянова. Он собирается баллотироваться по Асбестовскому округу. По Свердловскому округу партия намерена выдвинуть экс-кандидата в думу Екатеринбурга Владислава Постникова, по Каменску-Уральскому — Николая Гаврилова, по Берёзовскому — лидера орджоникидзевского отделения Альберта Хуснутдинова. Список кандидатов уже направлен в Москву на утверждение.

«Ко мне обратилась партия “Яблоко”, сделала предложение принять участие в областных и федеральных выборах. Я сейчас думаю над этим предложением, но окончательного решения ещё не приняла», — рассказала АН «Между строк» Надежда Журавлёва.

Практически те же лица будут и на выборах в областное Заксобрание. Например, Киселёв планирует единолично возглавить список. Постников намерен выдвигаться в Верх-Исетском округе, Хуснутдинов — в Орджоникидзевском, Севастьянов — в Асбестовском, Журавлёва — в Ленинском Нижнего Тагила.

Напомним, на довыборах в городскую думу по округу № 10 в Нижнем Тагиле на избирательные участки пришли 2120 тагильчан. Явка стала самой низкой за всю историю города. Основная и самая ожесточённая борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой. По итогам голосования Долгоруков набрал 870 голосов, Журавлёва — 515.